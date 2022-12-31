فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» يحقق 2 مليون جنيه في السينما

حقق فيلم «نبيل الجميل أخصائي تجميل» بطولة الفنان محمد هنيدي، أعلى إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الجمعة بـ2 مليون و356 ألفًا و317 جنيهًا، والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، ويحصل الفيلم على أعلى الإيرادات منذ انطلاق عرضه في دور السينما يوم 28 ديسمبر من الشهر الجاري.

شخصية محمد هنيدي في الفيلم

ويجسد محمد هنيدي، خلال أحداث فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، شخصية طبيب يدعى نبيل، يعمل في عيادة تجميل ويتعرض للعديد من المواقف والمفاجآت في إطار كوميدي، كما ظهر في البوستر الدعائي للفيلم.

أبطال الفيلم

ويشارك محمد هنيدي بطولة الفيلم مجموعة من النجوم أبرزهم محمد سلام، ياسر الطوبجي، نور اللبنانية، أحمد فؤاد سليم، محمود حافظ، مادلين طبر، ضياء الميرغني، محمد الصاوي، محمد رضوان، رحمة أحمد، ومن تأليف أمين جمال ومحمد محرز.

رسالة محمد هنيدي

فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، من إخراج خالد مرعي، والذي يتعاون لأول مرة مع الفنان محمد هنيدي، وتحمل رسالة الفيلم بأن هوس التجميل والاهتمام بالمظهر الخارجي أصبح مبالغًا فيه خصوصًا من الفتيات الصغيرات.