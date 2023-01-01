الولايات المتحدة تؤكد مواصلة دعم السودان وكفاحه من أجل الديمقراطية

أكدت الولايات المتحدة مواصلة الوقوف إلى جانب شعب السودان وكفاحه من أجل الديمقراطية، وشجع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد جميع الأطراف المعنية في السودان على الانخراط بسرعة وبحسن نية وحوار هادف لحل القضايا المعلقة.

تطلع لمواصلة العمل الأمريكي في السودان

وأعرب بلينكن، بحسب البيان، عن تطلعه إلى مواصلة العمل مع السودان خلال تحولها الديمقراطي، متمنيا أن يتسم هذا العام بالسلام والازدهار في المستقبل.

ورحّب بإعلان الأحزاب السودانية عن اتفاق سياسي إطاري 5 ديسمبر الماضي، قائلا إن هذا الإعلان يعد بمثابة خطوة أولى أساسية نحو استعادة التحول الديمقراطي في السودان.

دعم الولايات المتحدة للسودان

وجدد دعم الولايات المتحدة لهذه العملية التي يقودها السودانيون وشجع جميع الأطراف على الانخراط بسرعة ،وبحسن نية وحوار هادف لحل القضايا المعلقة.

وأشاد بشجاعة أولئك السودانيين الذين طالبوا مرارًا بأن تُسمع أصواتهم وأن يقدم قادتهم الحرية والسلام والعدالة ،وشارك شعب السودان في الحداد على الأرواح التي سقطت في العام الماضي، ليس فقط في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، ولكن أيضًا في العنف الطائفي.

واختتم وزير الخارجية الأمريكي بيانه قائلا: «بالنيابة عن حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، أهنئ شعب السودان بالذكرى».