إغلاق جزئي لشارع السودان لمد كابلات محطة قطارات بشتيل لمدة 3 أيام

نوهت محافظة الجيزة، بأنه فى إطار أعمال الإنشاءات الخاصة بمحطة قطارات الصعيد بمثلث بشتيل، يجرى مد كابلات التغذية الكهربائية للمحطة، ما يستلزم تنفيذ قطع عرضي لشارع السودان وتقاطعه مع شارع جامعة الدول العربية بالاتجاهين على النحو التالي:

-غلق جزئي لشارع السودان بالموقع المشار إليه لمدة 3 أيام ابتداء من غد الجمعة، على أن تكون الأعمال من الساعة 12 صباحا وحتى 6 صباحا يوم الجمعة الموافق 23 ديسمبر ومن الساعة 12 صباحا وحتى 5 صباحا أيام السبت والأحد المقبلين، دون تعطيل لحركة المرور.

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي العجوزة، باتخاذ اللازم نحو رد الشيء لأصله عقب إنتهاء الأعمال والتنسيق مع الجهات المعنية لتيسير حركة المرور خلال فترة الأعمال.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة للأعمال بوضع اللوحات الإرشادية والعلامات التحذيرية، وتعيين الخدمات المرورية بمحيط الأعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين وتسهيل حركة المركبات بمنطقة الأعمال.