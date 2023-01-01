الانتهاء من المنطقة اللوجستية ومستشفى الأورام.. أمنيات أهالي كفر الشيخ في 2023

أمنيات عديدة وأحلام كثيرة ينتظر أهالي محافظة كفر الشيخ تحقيقها، خلال عام 2023، على رأسها الانتهاء من بعض المنشآت الطبية، والمشروعات الخدمية الجديدة، التي يُجرى حاليا إنشاؤها.

ويتفاءل أهالي كفر الشيخ، بقدوم العام الجديد 2023، حيث يعتبرونه محطة جديدة في حياتهم وحياة المحافظة، التي يُلقبونها بـ«محافظة الأمل والمستقبل»، متطلعين إلى المزيد من التقدم والرخاء، الذي يعود بالنفع على المواطنين.

«حسين»: ننتظر الانتهاء من إنشاء مركز الأورام الجديد

«منتظرين الانتهاء من إنشاء مركز الأورام الجديد بكفر الشيخ، وافتتاحه خلال عام 2023، عشان نترحم شوية من اللف والجري على مراكز الأورام إللي في المحافظات إللي جنبنا، وعشان نوفر الفلوس الكتير إللي كانت بتتصرف على المواصلات، خاصة إن مركز الأورام وصلت نسبة تنفيذه لـ90%»، كلمات قالها محمد حسين، أحد أهالي كفر الشيخ، لـ«الوطن».

«إبراهيم»: الانتهاء من المستشفيات والمراكز الطبية الجديدة

ويضيف السعيد إبراهيم، أحد أهالي كفر الشيخ، «في انتظار الانتهاء من مستشفيات الطوارئ والأطفال والأورام بجامعة كفر الشيخ، عشان تعبنا من اللف علي المستشفيات إللي زي دي في المحافظات إللي حوالينا، كمان ناس كتير منتظرة افتتاح مركز الكلي الجديد لأن في أهالي كتير في كفر الشيخ مصابين بأمراض الكلي وفي حاجة هامة لمركز متخصص زي ده، وحقيقي بنشكر القيادة السياسية علي اهتمامها بكفر الشيخ خلال الفترة إللي فاتت».

«عبد الحليم»: في انتظار المنطقة اللوجستية الجديدة

المنطقة اللوجستية الجديدة التي يتم إقامتها حالياً وستضم مول تجاري كبير ومنطقة ترفيهية أبرز ما ينتظره شباب كفر الشيخ بحسب علاء عبد الحليم، أحد شباب كفر الشيخ: «في انتظار المنطقة اللوجستية الجديدة إللي بتتنفذ قدام جامعة كفر الشيخ، لأن هيكون فيها منطقة ترفيهية، وده شئ حلو جداً لأن كفر الشيخ مفيش فيها أماكن ترفيهية، وكُنا بنضطر نسافر طنطا أو المنصورة عشان نغير جو، بس خلاص معدناش مضطرين لكده عشان هيبقي قريب عندنا مكان ترفيهي في بلدنا».

«عبد البصير»: أمنيتي يبقي عندنا خدمة طبية متكاملة

ويتابع متولي عبد البصير، أحد أهالي كفر الشيخ، «في انتظار الانتهاء من إنشاء مستشفيات بيلا والرياض والحامول عشان يبقي عندنا خدمة طبية متكاملة في المحافظة، وإن شاء الله عام 2023 يبقي عام خير علينا كلنا، وعلي محافظة كفر الشيخ، وتكون من أفضل المحافظات خلال الفترة إللي جاية».