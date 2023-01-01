سيول توجه بمعاقبة أي استفزازات من قبل بيونج يانج دون فشل

أعلن مسؤول كوري جنوبي أن الرئيس يون سيوك-يول وجه القادة العسكريين، اليوم الأحد، بمعاقبة أي استفزازات من قبل بيونج يانج دون فشل «بعزم حازم على عدم تجنب خوض الحرب».

دعوة محادثات افتراضية

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية «يونهاب»، أنّ يون أجرى هذه الدعوة في محادثات افتراضية مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الكوري الجنوبي الجنرال كيم سونغ-كيوم وقادة آخرين، حيث ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في بيونج يانج أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون دعا إلى زيادة «هائلة» في الترسانة النووية للبلاد، بينما وصف كوريا الجنوبية بـ«عدو واضح».

تحذير كوري جنوبي للجارة الشمالية

وحذّر يون من أن كوريا الشمالية قد تستمر في الانخراط في الاستفزازات باستخدام وسائل مختلفة، بما في ذلك الأدوات غير المتكافئة، بينما تسعى جاهدة لتعزيز تهديداتها النووية والصاروخية.