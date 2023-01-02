«العليا للفيروسات» تكشف حقيقة وصول متحور «يوم القيامة» إلى مصر: اطمنوا

زف الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشرى للمواطنين بشأن حقيقة اكتشاف متحورات جديدة لكورونا، قائلا: «اطمنوا.. الحمد لله مصر خالية من أي متحورات جديدة تم الإعلان عنها في الخارج كمتحور يوم القيامة وxxb».

وأوضح «حاتم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المتحور الموجود والمنتشر بين المواطنين هو متحور سلالة أوميكرون وطفراته من 1 لـ7، مؤكداً أنه لا توجد خطورة منه.

تطبيق الإجراءات الاحترازية

وأكد عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الحالات المنتشرة حالياً بين المواطنين هي الإصابات بفيروس الإنفلونزا، مناشداً بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة وارتداء الكمامة والتواصل مع الطبيب المختص وإجراء الفحوصات اللازمة وعدم تناول أي أدوية أو عقاقير دون استشارة الطبيب تجنباً لأي أعراض للمرض.

وتابع: الأعراض المنتشرة حاليا للإنفلونزا تتمثل في أعراض التهاب الحلق والتهاب في الجزء العلوي للجهاز التنفسي، بجانب الكحة والسخونة، لافتًا إلى أنه يجب الاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم.