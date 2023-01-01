كندا تشترط فحصا سلبيا لفيروس كورونا بالنسبة للقادمين من الصين وماكاو

اشترطت السلطات الكندية، فحصا سلبيا لفيروس كورونا بالنسبة للقادمين من الصين وهونج كونج وماكاو، وقالت، إن الإجراء الجديد الخاص سيستغرق شهرا، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

إجراء اختبار كورونا قبل يومين على الأكثر من المغادرة

وقالت قناة «سي تي في» الكندية، إن المسافرين الذين يبلغون من العمر عامين أو أكثر سيحتاجون إلى تقديم دليل على اختبار سلبي قبل المغادرة إلى كندا.

وبموجب قواعد السفر الجديدة، يجب إجراء اختبار فيروس كورونا قبل يومين على الأكثر من المغادرة، فيما قالت قناة «سي بي سي» الكندية، إن المسافرين الذين ثبتت إصابتهم بفيرويس كورونا بأكثر من 10 أيام ولا تتجاوز 90 يومًا، يمكنهم قبل مغادرتهم، تقديم الوثائق لشركة الطيران بدلاً من النتيجة السلبية.

وفي وقت سباق، أشار وزير الصحة الكندي جان إيف دوكلوس في بيان، إلى اتخاذ الحكومة منذ البداية الخطوات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين في مواجهة فيروس كورونا.

الصين تتراجع عن «صفر كورونا» في 7 ديسمبر الماضي

وكانت السلطات الصينية، تراجعت في 7 ديسمبر الماضي، عن تطبيق سياسة «صفر كورونا»، ما أسفر عن إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى حد كبير.

وفي وقت سابق، قررت عدة دول من بينها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، فرض اختبار فيروس كورونا على المسافرين القادمين من الصين

عربيا، قررت المملكة المغربية حظر دخول القادمين من الصين اعتبارا من 3 يناير الجاري لتجنب موجة جديدة من فيروس كورونا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

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