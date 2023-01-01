العالم يحتفل برأس السنة دون قيود كورونا.. والألعاب النارية تضيء العام الجديد

3 سنوات مضت على ظهور فيروس كورونا، تلك الجائحة التي غيرت شكل الحياة وأوقفت الكثير من مظاهرها وأثرت على اقتصادات الدول، اليوم تختفي آثارها وترفع الدول قيودها احتفالاً بقدوم العام الجديد مطلقة الألعاب النارية التي تضوي في سمائها معلنة انحسار المرض والفرحة التي انتزعت من الخوف والألم.

وأضاءت الألعاب النارية سماء العديد من الدول إيذاناً بقدوم العام الجديد 2023 وخاصة في تايلاند والفلبين نيوزيلندا وأستراليا، الذين دخلوا العام الجديد بالفعل، واحتفلت الفلبين بالألعاب النارية دون قيود للمرة الأولي بقدوم العام منذ وباء كورونا.

وكانت نيوزيلندا من أوائل الدول التي دخلت عام 2023، وقدمت عرضًا بالألعاب النارية فوق جسر أوكلاند هاربور وسكاي تاور، وكانت في العام الماضي ألغت الكثير من طقوس احتفالاتها بسبب كوفيد 19.

عروض مبهرة للألعاب النارية في عواصم الدول

واستقبلت أستراليا عام 2023 بعرض مبهر للألعاب النارية مستوحى من الأرض والبحر والسماء على جسر ميناء سيدني الشهير، وكان من المتوقع أن يتجمع أكثر من مليون متفرج على طول الواجهة البحرية في سيدني لاستقبال العام الجديد، وجرى إطلاق أكثر من 7000 لعبة نارية من جسر هاربور، كما انطلقت نحو 2000 أخرى من دار الأوبرا الشهيرة القريبة، بحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

وتباعا تودع الصين واليابان عام 2022، وقررت الصين المضي قدمًا في الاحتفالات رغم الموجة الجديدة من إصابة كورونا التي فرضت قيودًا على سفر مواطنيها في الخارج، بما في ذلك في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وتقام احتفالات على سور الصين العظيم في بكين سيسمح بالتجمع في واجهة بوند البحرية في شنغهاي، كما ستعرض ديزني لاند في شنغهاي عرض للألعاب النارية.

اليابان ألغت الاحتفالات بسبب إصابات كورونا

وألغت اليابان احتفالات رأس السنة على معبر شيبويا الشهير عالميًا في طوكيو للعام الثالث على التوالي، ولم تذكر أن إصابات كورونا هي السبب، بل أرجعوها إلى «ظروف مختلفة»، إلا أنه يُعتقد أن المنظمين يخشون ارتفاعًا في الحالات بسبب العدد الكبير من الأشخاص الذين كانوا سيجتمعون هناك.

وفي هونغ كونغ العام ستكون هناك احتفالات كبيرة هذا العام بعد رفع جميع قيود Covid على المسافرين والوافدين وسوف ينظم مجلس هونغ كونغ للسياحة HKTB عروضًا ثقافية ورياضية وعرض ضوئي مدته 10 دقائق للألعاب النارية والوسائط المتعددة في ميناء فيكتوريا الشهير.

الانجليز يتدفقون إلى وسط العاصمة فى انتظار إعلان ساعة بيج بن العام الجديد

وفي بريطانيا يستعد مئات الآلاف من المحتفلين لحضور أحداث ليلة رأس السنة الضخمة في المملكة المتحدة، حيث يعود الكثيرون للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات بعد قيود كوفيد للاحتفال وسوف يتدفقون إلى وسط العاصمة لندن لمشاهدة الألعاب النارية، وتبدأ الاحتفالات من الساعة 8 مساءً إلى أن تدق ساعة بيج بن في العام الجديد في منتصف الليل.

وفي إدنبرة سيحضر الآلاف احتفالات Hogmanay التقليدية لأول مرة بعد توقفها منذ ثلاث سنوات، فعلى مدار عامين جرى إلغاء هذه الاحتفالات بسبب قيود كورونا، وفي مانشستر سيكون هناك حفل رسمي في حدائق بيكاديللي في وسط المدينة بدون ألعاب نارية بسبب ضغوط الميزانية.