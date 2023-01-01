أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات.. الطن يتراجع 500 جنيه

أكد الدكتور يحيى زكريا عضو شعبة الجمعية العامة للدواجن على مستوى الجمهورية، وعميد كلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، أن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات 2023، شهدت تراجع كبير للغاية اليوم، بواقع 500 جنيه عن كل طن من من الذرة الصفراء، طبقا لما تداول اليوم داخل الأسواق الحرة والمتاجر بالمحافظات، مشيرا إلى أن ذلك يرجع إلى ما اتخذته الدولة المصرية من الإجراءات التي ساعدت على تراجع أسعار الذرة الصفراء، ومنها الإفراج الجمركي.

أسعار الذرة الصفراء اليوم الأحد

بينما سجلت أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات، سعر طن الذرة الصفراء برازيلي 10 آلاف و500 جنيه، وسط تراجع بلغ 500 جنيه عن كل طن.

سجل سعر طن الذرة الصفراء أوكراني 10 آلاف و100 جنيه، وسط تراجع بلغ 450 جنيها.

وبلغ سعر طن الذرة الروماني 10 آلاف و300 جنيه، وسط تراجع بلغ 500 جنيها عن كل طن.

سجل سعر طن الذرة الأرجنتيني 10 آلاف و600 جنيه، وسط تراجع بلغ 500 جنيها.

أسعار الذرة الصفراء اليوم والمنتج

وأوضح «يحيى»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار الذرة الصفراء اليوم بالمحافظات، تشهد استقرارًا جيدا للغاية يصب لمصلحة المستهلك وهو أمر جيد للغاية، موضحا أن حقولنا السمراء في محافظات مصر تنتج نحو 9 ملايين طن ذرة صفراء وذرة شامية، بما يغطي نحو 75% من الاستهلاك المحلي.