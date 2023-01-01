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القبض على قاتلة طفلة سوهاج.. السر في قرطها الذهبي 

كتب:

محمد بركات
11:44 ص | الأحد 01 يناير 2023
وزارة الداخلية - أرشيفية

وزارة الداخلية - أرشيفية

كشفت الاجهزة الامنية  ملابسات العثور على جثة طفلة بسوهاج فى الساعات الاولى لعام2023، وتكمنت القوات من ضبط مرتكبة الواقعة حيث تبين انها سيدة استدرجتها لسرقة قرطها الذهبى .

تبلغ لمركز شرطة دارالسلام بمديرية أمن سوهاج من (سيدة- مقيمة بدائرة المركز) بغياب ("نجلتها - 4  سنوات ") حال لهوها رفقة أطفال آخرين بالقرب من مسكنهما وبالبحث عنها عثرت على جثتها بكامل ملابسها بذات الناحية بدون قرطها الذهبى .

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج أن وراء إرتكاب الواقعة (إحدى السيدات- مقيمة بذات الناحية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها .

وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة حيث قامت بإستدراج المجنى عليها وقتلها لسرقة قرطها الذهبى لمرورها بضائقة مالية ، وأرشدت عن القرط الذهبى المستولى عليه بمسكنها .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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