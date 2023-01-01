القبض على قاتلة طفلة سوهاج.. السر في قرطها الذهبي 

كشفت الاجهزة الامنية ملابسات العثور على جثة طفلة بسوهاج فى الساعات الاولى لعام2023، وتكمنت القوات من ضبط مرتكبة الواقعة حيث تبين انها سيدة استدرجتها لسرقة قرطها الذهبى .

تبلغ لمركز شرطة دارالسلام بمديرية أمن سوهاج من (سيدة- مقيمة بدائرة المركز) بغياب ("نجلتها - 4 سنوات ") حال لهوها رفقة أطفال آخرين بالقرب من مسكنهما وبالبحث عنها عثرت على جثتها بكامل ملابسها بذات الناحية بدون قرطها الذهبى .

أسفرت جهود فريق البحث المُشكل من قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن سوهاج أن وراء إرتكاب الواقعة (إحدى السيدات- مقيمة بذات الناحية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافها وأمكن ضبطها .

وبمواجهتها إعترفت بإرتكاب الواقعة حيث قامت بإستدراج المجنى عليها وقتلها لسرقة قرطها الذهبى لمرورها بضائقة مالية ، وأرشدت عن القرط الذهبى المستولى عليه بمسكنها .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.