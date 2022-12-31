ضبط هارب من 55 سنة سجن في القاهرة.. «عليه 63 حكم»
كتب:
محمد بركات ومريم جاد
12:34 م | السبت 31 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية - أرشيفية
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط المحكوم عليهم الهاربين.. فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة تردد (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية ، هارب من تنفيذ عدد 63حكم حبس جزئى "تبديد" بإجمالى مدد حبس بلغت 55 سنة و7شهور") بالتردد على أحد المقاهى الكائنة بدائرة القسم.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.