ضبط عصابة أثناء تسليم صفقة مخدرات بمليون جنيه في دمياط

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص.

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية" – سيدة - مقيمين بدائرة مركز شرطة دمياط) بالإتجار فـى المواد المخدرة مُتخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم حال إستقلالهم سيارة قيادة أحدهم بدائرة المركز .. وبحوزتهم (كمية لمخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام- كمية لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام- طبنجة و عدد من الطلقات النارية - سلاح أبيض "خنجر "- مبلغ مالى- هاتف محمول).

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى والأبيض لحماية نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالى من حصيلة البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائهم.قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,200,00"مليون ومائتى ألف جنيهاً تقريباً " ).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.