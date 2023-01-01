حوادث 24 ساعة.. ضبط هارب من 55 سنة سجن وعصابة متخصصة في سرقة الماشية

تمكنت الأجهزة الأمنية من كشف ملابسات العديد من القضايا والجرائم على مدار الساعات الماضية في مختلف محافظات الجمهورية من خلال قطاعات وزارة الداخلية المختلفة، لذا تستعرض «الوطن» أبرز الوقائع التي شهدتها المحافظات خلال الـ 24 ساعة الماضية والتي أعلنتها عبر بياناتها الرسمية.

القبض على هارب من 55 سنة سجن في السلام

في منطقة السلام التابعة لمحافظة القاهرة، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط أحد الأشخاص هارباً من تنفيذ عدد 63 حكم حبس، وبإجمالي مدد حبس تعدت الـ 55 سنة و7شهو، وكان يتردد على أحد المقاهي في السلام، وبعد مواجهته بالأحكام التي صدرت ضده أقر بها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.

تشكيل عصابي متخصص في سرقة الماشية في قنا

وفي «أبو قرقاص» التابعة لمحافظة المنيا، نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على تشكيل عصابي مكون من 8 أفراد 5 منهم لديهم معلومات جنائية سابقة، متخصص في سرقة الماشية من المزارع، وكان بحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء 29 رأس ماشية وسيارتين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

مشاجرة بالأسلحة النارية بين 3 أشخاص في الوايلي

وفي محافظة القاهرة وتحديداً الوايلي، نجحت أجهزة الأمن في القبض على 3 أشخاص كان طرفي مشاجرة، وبحوزتهم فرد خرطوش مع طلقة من ذات العيار، بالإضافة إلى سلاح أبيض «سنجة»، وبعد مواجهتهم اعترفوا بالواقعة، تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

3 مراكز لعلاج الإدمان دون ترخيص في القاهرة

ومن خلال حملات أمنية في نطاق محافظة القاهرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصحات لعلاج الإدمان غير مرخصة وصل عددهم إلى 3 مراكز يعملون دون ترخيص في نطاق مدينة بدر، بالإضافة إلى ضبط عدد 3 أشخاص من المشرفين على تلك المراكز.