ضبط شخصين حال محاولتهما تهريب مبالغ مالية عبر مطار القاهرة

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ بإستخدام التقنيات الفنية الحديثة من ضبط قضيتين على النحو التالى:

ضبط (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول") لحيازته (مبالغ مالية من العملات "أجنبية") كانت مخبأة داخل حقيبته بالمخالفة لقانون النقد المصرى، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.

ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة) لحيازته (مبالغ مالية من العملات "أجنبية") كانت مخبأة داخل حقيبته بالمخالفة لقانون النقد المصرى، وذلك حال إنهاء إجراءات مغادرته البلاد.

تم إتخاذ الاجراءات القانونية.. وتولت النيابة التحقيق.