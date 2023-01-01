موعد عرض الجزء الثاني من برنامج «صاحبة السعادة» لإسعاد يونس

ينتظر الجمهور موعد عرض الجزء الثاني من الحلقة الجديدة، التي سجلتها الإعلامية إسعاد يونس ببرنامج صاحبة السعادة، قبل تعرضها لوعكة صحية شديدة، ودخولها المستشفى لإجراء عملية جراحية مؤخرًا.

إسعاد يونس وبرنامج صاحبة السعادة

ويعد الفنان محمد حماقي نجم احتفال العام الجديد من برنامج صاحبة السعادة، إذ تم عرض جزء من الحلقة أمس السبت، ومن المقرر عرض الجزء الثاني، اليوم الأحد في تمام الساعة 11 مساء.

ردود فعل إيجابية على حلقة محمد حماقي

وحظي الجزء الأول من حلقة الفنان محمد حماقي، بردود فعل إيجابية، والتي تحدث خلالها عن حياته الفنية والصحية، واحتفل خلال الحلقة بمرور 20 عامًا على مشواره الفني، كما كشف أسرارا عن علاقته بوالده الراحل، وطفولته ونشأته، وروى العديد من المواقف من حياته الشخصية والمهنية، وكذلك علاقته بنجوم الفن في الوسط الغنائي، على رأسهم الفنان الكبير محمد منير.

تطورات الحالة الصحية لـ إسعاد يونس

فيما أجرت الإعلامية إسعاد يونس عملية جراحية بقدمها في أحد المستشفيات؛ إثر تعرضها لحادث على سلم منزلها وسقوطها.