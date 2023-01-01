إزالة مياه الأمطار من شوارع مدينتين بكفر الشيخ.. ورفع درجة الاستعداد

شهدت مدينتا مصيف بلطيم وبلطيم بمحافظة كفر الشيخ، هطول أمطار ما بين متوسطة وغزيرة، وانتشرت معدات مجلس المدينتين لرفع مياه الأمطار من الشوارع، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

رفع مياه الأمطار من شوارع مصيف بلطيم

وأشرف هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، على رفع مياه الأمطار من شواطئ المصيف ومن الشوارع ومن جميع مناطق المدينة والمداخل والكورنيش، موجها باستمرار تشغيل محطات الصرف الصحي لسحب المياه من البيارات، وصفايات الأمطار، والتنبيه على استمرار العمل على مدار الساعة، والاستعداد والجاهزية لأي طوارئ قد تحدث.

رفع مياه الأمطار من شوارع مدينة بلطيم

وتابع اللواء أحمد السنوسي، رئيس مركز ومدينة بلطيم، رفع تجمعات مياه الأمطار بكل الشوارع والميادين ومحيط المدارس ودور العبادة والمصالح الحكومية والخدمية وتسليك صفايات الأمطار بشكل عام، والتشديد على صيانة كشافات الإنارة العامة بكافة الشوارع والطرق الرئيسية والفرعية.

استمرار رفع درجة الاستعداد

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد في جميع مراكز ومدن المحافظة، لمواجهة التغيرات المناخية، والمتابعة المستمرة من قبل غرف عمليات بديوان عام المحافظة، برئاسة اللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، والتواصل المستمر بغرفة العمليات الفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، وغرف العمليات بالمديريات المتعددة، وموافاته على مدار الساعة بتقارير عن حالة الأبنية والمدارس ومراكز الشباب، ورفع المياه من أسطحها.

ووجّه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن بالاستعداد الكامل لمواجهة سقوط الأمطار، ورفعها أولاً بأول، إضافة للتواجد المستمر في الشوارع، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة، حرصاً على سلامتهم.

وطالب محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن بالتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، وحصر جميع سيارات الكسح ومعدات النظافة بمراكز ومدن المحافظة، والتأكد من صلاحية استخدامها لرفع وكسح المياه من الشوارع التي قد تنتج عن هطول أمطار.