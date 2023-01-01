محافظ القليوبية يتفقد إدارات الديوان العام ويهنئ الموظفين بالعام الجديد

تفقد عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جميع إدارات الديوان العام، يرافقه كل من اللواء هشام خشبة، السكرتير العام، والمهندس علي أبو عقيل، السكرتير العام المساعد، لمتابعة منظومة العمل في بعض الإدارات التي تتعامل مع جمهور المواطنين في خدمات ومعاملات حكومية حيوية، مثل المركز التكنولوجي والتقنين وإدارات متابعة الخطة والمشروعات الجاري تنفيذها، بجانب إدارات المتابعة والرقابة على مستوى الخدمات التي يقدمها الجهاز الإداري على مستوى المحافظة.

تهنئة الموظفين بالعام الجديد

وحرص محافظ القليوبية على تهنئة العاملين بالديوان العام بمناسبة العام الميلادي الجديد، متمنيا لهم عاما سعيدا زاخر بالإنجازات، ومثنيا على جهدهم المميز في أداء مهامهم وواجبهم الوظيفي، مؤكدا لهم أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتقديم الخدمات للمواطنين بأعلى جودة وذلك تيسيرا عليهم.

أعمال تطوير ديوان عام محافظ القليوبية

وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال تطوير ديوان عام المحافظة، حيث يتم حاليا تطوير المركز التكنولوجي بالمحافظة والغرفة المعدة للشبكة الوطنية للطوارئ وإدارة الأزمات، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال الإنشاءات في أسرع وقت ممكن.

إنشاء طابق خامس بديوان محافظة القليوبية

يذكر أن محافظ القليوبية أعطى تعليماته بإنشاء طابق خامس بالديوان العام على مساحة 650 مترا مربعا، لإضافة إدارات جديدة تحتاج إليها المحافظة، ضمن جهودها للتحول الرقمي وتوسعة اختصاصات الإدارة الهندسية، لتشمل مراجعة ملفات التصالح والتقنين والإزالات والتعديات، وإضافة إدارة المتغيرات المكانية والمشروعات ووحدة حياه كريمة وغيرها من الإدارات التي تخدم هذا الملف الهام، وتم تركيب عدد 2 مصعد كهربائي للتيسير على العاملين والمواطنين المترددين على الديوان خاصة من كبار السن وذوي الهمم.