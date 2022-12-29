محافظ القليوبية يوجه بعدم السماح لأي مركبة تسير عكس الاتجاه

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية مفاجئة، تفقد خلالها مزلقان ميت نما، في استجابة فورية لشكاوى المواطنين، حيث يقوم سائقي المركبات بعبور المزلقان عكس الاتجاه، ما يتسبب في الحوادث والتكدسات المرورية على الطريق الزراعي.

حل المشكلة فوريا

وجه محافظ القليوبية رجال المرور، بعدم السماح لأي مركبة تسير عكس الاتجاه، واتخاذ أشد العقوبات القانونية حيال أي سائق لا يلتزم بالتعليمات، والوقوف على المشكلة وحلها بشكل فوري.

إنشاء شبكة طرد لمياه الأمطار

كما تفقد المحافظ، أعمال إنشاء شبكة طرد لمياه الأمطار والسيول، يتم إنشائها بالجزيرة الوسطى بمنطقة الفرنواني بحي غرب شبرا الخيمة.

ووجه المحافظ، بدفع الأعمال وتكثيفها، للانتهاء من المشروع في أسرع وقت ممكن لاحتمالية سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه جرى تنفيذ شبكة لصرف الأمطار بطول الطريق الزراعي، لمنع أي تجمعات لمياه الأمطار على الطريق.