أسعار الأرز اليوم بالمحافظات تشهد استقرارا.. وإنتاجية 4 ملايين طن «أبيض»

كشف الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز والغربلة بمحطة بحوث سخا في كفر الشيخ، أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات 2023، شهدت استقرارا لليوم التاسع على التوالي، مع بداية العام الجديد، سواء للأرز الشعير عريض الحبة أو رفيع الحبة، كما استقر سعر طن الأرز الأبيض لليوم التاسع على التوالي.

وبلغ سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة 10 آلاف و700 جنيه، وسعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة بواقع 10 آلاف و300 جنيه، وسعر طن الأرز الأبيض «السائب»، عريض الحبة اليوم الأحد بواقع 14 ألف و200 جنيه، وسعر طن الأرز الأبيض رفيع الحبة «السائب» بـ12 ألف جنيه.

كما سجل سعر طن الأرز الأبيض المعبأ في شكائر عريض، الحبة بواقع 15 ألف جنيه، لما تم تداوله اليوم، خلال عمليات البيع والشراء الأرز بالأسواق الحرة والمتاجر داخل المحافظات.

أسعار الأرز اليوم بالمحافظات الأحد

أشار الدكتور «الرفاعي»، إلى أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات، شهدت استقرار لم يحدث من موسم حصاد الأرز خلال العام المنقضي لعام 2022، وهو الأمر الذي يرجع لأحكام الرقابة التموينية والأجهزة المعنية بالدولة، على محاربة الغلاء، ومتابعة مستمرة للأسواق الحرة، بما أدى لتراجع سعر الأرز ثم استقرار الأسعار له.

أسعار الأرز اليوم بالمحافظات والإنتاجية

أوضح الدكتور «إسماعيل»، أن أسعار الأرز اليوم بالمحافظات، متوفر في جميع أنحاء الجمهورية، بكميات تخطت نحو 4 ملايين طن أرز أبيض، وهو الأمر الذي يجعلنا أولي الدول العربية إنتاجا لمحصول الأرز الشعير والأرز الأبيض.