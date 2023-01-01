البرومو الدعائي لبرنامج «SHARK TANK MASR» على قناة «cbc»

طرحت شاشة «cbc» البرومو الدعائي لبرنامج «SHARK TANK MASR»، إذ سيتمّ بدء عرضه على شاشة القناة بدءا من يوم السبت 7 يناير الساعة الـ9 مساءً.

وكانت شركة «Shark Tank Egypt»، قد أعلنت في وقت سابق بقدوم معرض « Shark Tank» إلى مصر كأول دول عربية وأفريقية تستضيف البرنامج.

«SHARK TANK MASR» برنامج مسابقة بين رواد الأعمال

«SHARK TANK MASR» برنامج مسابقة بين رواد الأعمال، ويعد الأكثر شهرة في برامج ريادة الأعمال في العالم، وسيتولى سوق الشركات الناشئة في مصر من خلال عرض واقعي جديد، الذي سيكون فرصة لتحقيق العديد من أحلام الشركات الناشئة، ونشأ هذا العرض في الولايات المتحدة، ويتفرع لأستراليا والهند والمكسيك ومالطا ودول أخري.

وهذه ليست أول محاولة لمصر في سلسلة مسابقات الشركات الناشئة، فقد سبق لها أن حولت ذلك المشروع في عام 2013، لعرض واقعي، إذ تعاون رواد الأعمال لتحقيق النجاح في شركاتهم الناشئة.

في استطاعة المشاركين في تقديم العرض أمام مجموعة من رجال الأعمال المصريين، اختيار الشريك، ويعد البرنامج هو الأول من نوعه في عالم المال والأعمال على مستوى العالم؛ إذ يهدف إلى اكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة في كل المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة.

وفى كلمته، أكّد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أنَّ رعاية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبرنامج «شارك تانك مصر» تأتى في إطار حرصها على تشجيع بناء قاعدة عريضة من الكيانات الداعمة لريادة الأعمال القائمة على الإبداع بمشاركة القطاع الخاص المحلى والعالمي ومنظمات المجتمع المدني والجهات الأكاديمية، لافتًا إلى أنَّ البرنامج يهدف إلى تسليط الضوء على بيئة ريادة الأعمال والشركات الناشئة؛ مؤكدا على دور الإعلام كشريك أساسي لدعم جهود الدولة في تمكين الشباب وتنمية قطاع ريادة الأعمال والشركات الناشئة.