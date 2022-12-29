الكاتب الصحفي يسري الفخراني يكشف موعد عرض أولى حلقات حكاية «تاكسي» على CBC

كشف الكاتب يسري الفخراني، رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن مواعيد عرض الحكاية الأولى «تاكسي» أولى حكايات مسلسل «في كل أسبوع حكاية»، الذي سيُعرض حصريًا عبر قناة «CBC».

وقال يسري الفخراني، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إنّ الحكاية الأولى من مسلسل «تاكسي» ستُعرض عبر قناة «CBC» اعتبارًا من يوم السبت المُقبل 31 ديسمبر، في تمام الساعة الثامنة مساءً، فيما سيُعرض عبر قناة «CBC دراما» في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، بجانب عرضه حصريًا على منصة «WaTch IT».

وأضاف الكاتب يسري الفخراني، «يوم السبت 31 ديسمبر إن شاء الله اتفرجوا واستمتعوا بحكايات جميلة من حياتنا (في كل أسبوع حكاية)، والحكاية الأولى (تاكسي)».

«في التاكسي»، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وبطولة دياب، وأيتن عامر، ومحمد علي رزق، وعدد آخر من الفنانين الشباب.