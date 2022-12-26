معلومات عن مسلسل «في التاكسي» قبل عرضه على CBC

مع ساعات اليوم الأخير في العام الحالي، وتحديدا في 31 ديسمبر 2022، ينطلق عرض الحكاية الأولى من مسلسل «في كل أسبوع حكاية» بعنوان «في التاكسي».

ترصد «الوطن» عدة معلومات عن المسلسل الجديد، كما يلي

معلومات عن مسلسل تاكسي

- المسلسل يعرض على قناة CBC العامة

- المسلسل يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء.

- المسلسل مكون من 30 حلقة، وهو عبارة عن حكايات منفصلة تدور حول المشاكل الأسرية والاجتماعية، لكنها تتقاطع بحيث تسلم نهاية كل حكاية الحكاية التالية.

- المسلسل كوميدي ورومانسي.

- المسلسل من بطولة دياب، وأيتن عامر، وصلاح عبدالله، وجميل برسوم، وصبري عبدالمنعم، ولطيفة فهمي، ومحمد علي رزق، ورشا سامي، ومحمد كيلاني، وكارولين عزمي، ومونيكا الفونس، وهنا يسري، وهشام الشاذلي، ونضال الشافعي، ونجلاء بدر، وإنجي شرفً ودعاء الحكم، وأحمد بسيم.

مسلسل تاكسي على CBC

ويعرض المسلسل في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة CBC العامة، وفي الحادية عشرة مساء على قناة CBC دراما.