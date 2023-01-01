6 خطوات لاستخراج بدل فاقد أو تالف من رخصة تسيير المركبات

يبحث عدد كبير من قائدي السيارات عن خطوات استخراج والحصول على بدل فاقد أو تالف لرخص تسيير المركبات، خاصة أنّها خدمة يحتاجها الكثير منهم، بسبب ضياع أو تلف الرخصة الأصلية.

وتقدم الإدارة العامة لنظم معلومات المرور خطوات استخراج والحصول على بدل فاقد أو تالف لرخص تسيير المركبات.

- تقديم طلب على النموذج المعد لذلك مع المرور المختص.

- تقديم إثبات الشخصية ومحل الإقامة بموجب بطاقة الرقم القومي وصفة طالب الترخيص.

- تقديم الرخصة التالفة أو إقرار بفقد الرخصة وأنها لم تسحب منه.

- سداد الرسوم المقررة واستلام الرخصة.

5- إبلاغ أقرب قسم شرطة في حالة فقد اللوحات المعدنية، أو مرور بالفقد والتقدم للمرور المختص للحصول على بدل فاقد للوحات بنفس الإجراءات السابقة.

6- سداد الرسوم المقررة طبقًا لقانون المرور ولائحته التنفيذية.