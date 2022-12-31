خدمات مجانية من المرور للمواطنين في 2023.. منها الاستعلام عن المخالفات

تقدم إدارة المرور خدمات مجانية للمواطنين في عام 2023، ومن أبرزها الاستعلام عن مخالفات المرور عبر المنصة الإلكترونية، ومن خلالها يتمكن مالك السيارة من معرفة كافة المخالفات المرورية المسجلة عليه، ويستطيع من خلال تلك المنصة تقديم التظلم عليها ويتلقي الرد من الجهات المختصة بعد فحص طلبه.

«الوطن» تشرح خدمات مجانية من المرور للمواطنين في 2023

الاستعلام عن مخالفات المرور مجانًا

- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالنيابة العامة.

- الضغط على زر «الاستعلامات».

- اختيار المطلوب سواء كان الاستعلام عن مخالفات رخص القيادة أو الاستعلام عن مخالفات رخص المركبات.

-للاستعلام عن مخالفات رخص القيادة يجري إدخال رقم الرخصة والمحافظة ونوع الترخيص.

- أيضا للاستعلام عن رخص المركبات يجري كتابة رقم الرخصة.

-ثم الضغط على زر «إجمالي المخالفات».

إمكانية حجز موعد عن طريق بوابة المرور الإلكترونية

شروط خدمة حجز موعد ب​وحدات المرور الإلكترونية في الآتي:

- وجود بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري المفعول.

- السداد بأنواع كروت الائتمان، ولا يوجد تعامل نقدي.

- الخدمة لمركبات الملاكي أو الدراجة النارية الأقل من 2030 سي سي.​

- وجود شهادة براءة ذمة سارية.

- خطابات رفع أو تجديد الحظر البنكية تقبل فقط للأفراد وليس الشركات

- التوكيلات المميكنة المؤمنة فقط لوكيل واحد فقط من المالك، وألا يكون قد مضى على التوكيل 3 أعوام من تاريخ صدوره.