رفع سعر الفائدة على شهادات 7 بنوك بعائد يصل إلى 16.5%

رفعت 7 بنوك عاملة في السوق المحلية، سعر الفائدة على الشهادات ذات العائد المتغير بنسبة 3%، عقب قرار البنك المركزي المصري الأخير، برفع الفائدة بواقع 300 نقطة أساس ليصل إلى 16.25، و17.25% و16.75% على الترتيب.

سعر الفائدة على الشهادات متغيرة العائد

من بين المنتجات المصرفية التي تقدمها البنوك، الشهادات متغيرة العائد أو ما تعرف اصطلاحاً باسم «الشهادات ذات العائد المتغير»، وهي شهادات تخضع فيها أسعار الفائدة للأسعار المتغيرة من قبل لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، فترتفع عليها الفائدة أو تنخفض وفق قرارات «اللجنة».

ورفعت بنوك «الأهلي المصري، مصر، التجاري الدولي CIB، الإسكندرية، الإمارات دبي الوطني، التعمير والإسكان، البنك العربي الأفريقي»، سعر الفائدة على الشهادات متغيرة العائد، وأصبحت في حدود 16.75%.

أسعار الفائدة على الشهادات متغيرة العائد

وفيما يلي، بيان بـ 7 بنوك رفعت سعر الفائدة على الشهادات ذات العائد المتغير:

1 – البنك الأهلي المصري

رفع البنك الأهلي المصري، سعر الفائدة على شهادة الادخار البلاتينية أجل 3 سنوات ذات العائد المتغير إلى 16.5%، وهي شهادة يصرف عائدها بشكل ربع سنوي.

2 – بنك مصر

رفع مصر، سعر الفائدة على شهادة ادخار القمة الثلاثية ذات العائد المتغير إلى مستوى 16.5%، على أن يصرف العائد بشكل ربع سنوي.

3 – البنك التجاري الدولي CIB

رفع البنك التجاري الدولي، سعر العائد على شهادة الادخار الثلاثية ليصبح 15.5%، غير أن العائد على هذه الشهادة يصرف شهريًا.

4 – بنك الإسكندرية

رفع بنك الإسكندرية سعر الفائدة على الشهادة الثلاثية إلى 15%، ويصرف هذا العائد بشكل شهري، كما رفع «البنك» العائد لـ 15.25% للشهادات التي تصرف العائد بشكل ربع سنوي.

5 – بنك الإمارات دبي الوطني

رفع بنك الإمارات دبي الوطني، سعر الفائدة إلى 14.5%، ويُصرف العائد لمستحقيه بشكل شهري.

6 – البنك العربي الدولي

رفع البنك العربي الدولي، سعر الفائدة على شهادة الادخار الثلاثية إلى 15.25% وذلك لشهادة العائد الشهري، و15.5% للشهادة ذات الصرف كل ربع سنة.

7 - البنك العربي

رفع البنك العربي سعر الفائدة على شهادة الادخار الثلاثية لديه إلى 15.75%.