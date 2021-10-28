سعر الفائدة على الشهادات الادخارية في 3 بنوك بعد قرار «التثبيت»

بعد قرار البنك المركزي اليوم بتثبيت أسعار الفائدة، يبحث عملاء البنوك عن سعر الفائدة على الشهادات الادخارية من أجل الاستثمار وادخار الفوائض المالية الخاصة بهم، حيث تعتبر هذه الشهادات من أكثر الأوعية التي يبحث عنها كثيرون لما يميزها عن غيرها من الأوعية الادخارية.

وهناك الكثير من فئات الشهادات الادخارية التي تقدمها البنوك العاملة في السوق المصري، منها على سبيل المثال الشهادات البلاتينية، والشهادات فئات أ و ب و ج وغيرها من الشهادات الأخرى. وترصد «الوطن» في هذا التقرير سعر الفائد على أبرز الشهادات الادخارية بعد قرار تثبيت سعر الفائدة.

شهادات بنك القاهرة

- شهادة البريمو

الحد الأدنى للشهادة 1000 جنيه

العائد على الشهادة 11.25% يصرف شهريا

شهادات ادخار بنك مصر

- شهادة أمان المصريين

مدة الشهادة ثلاث سنوات.

تصدر الشهادة بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه.

العائد على الشهادة يصرف في نهاية المدة بنسبه 13%.

تمنح الشهادة وثيقة تأمين على الحياة.

لدى مالك الشهادة فرصة الفوز في السحب الربع سنوي على 10 آلاف جنيه، وكل 500 جنيه تمثل فرصة للفوز في السحب.

لا يحق للعميل الفائز الدخول بسحوبات مرة أخرى.

- شهادة القمة

مدة الشهادة ثلاث سنوات

العائد على الشهادة 11% سنوياً يصرف شهرياً.

الحد الأدنى للشهادة 1000 جنيه.

يتم استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقا لقواعد الاسترداد الخاصة.

- شهادات بنك ناصر

شهادات رد الجميل

رد الجميل بآجال 3 سنوات

نسبة العائد بين 12% سنويا يصرف العائد سنوياً و11.25% سنويا يضرف العائد شهرياً

شهادة رد الجميل بآجال عام

العائد على الشهادة بين 10.75% سنويا ويصرف نهاية مدة الشهادة، و10.25% سنويا ويصرف العائد كل شهر

الحد الأدنى للشهاتدة 1000 جنيه ويشترط ألا يزيد إجمالي ودائع العميل في هذا النوع من الشهادات عن 2 مليون جنيه.

ويقدم بنك ناصر الاجتماعي شهادات رد الجميل، بفائدة مرتفعة لدعم أصحاب المعاشات في الحصول على عائد كبير على مدخراتهم في البنك.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25٪ و9.25 ٪ و8.75٪ على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75٪.