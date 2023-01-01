 أبرز 15 تصريحا لمحمد رمضان في «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي

احتفل برنامج «معكم منى الشاذلي» من تقديم الإعلامية منى الشاذلي المذاع على فضائية «CBC» والقناة الأولى المصرية، أمس السبت، بليلة رأس السنة لعام 2023 من خلال استضافة الفنان محمد رمضان، وجاءت أبرز تصريحاته كالتالي:

أغنية «علي وضعنا» أول عمل فني يجمعني مع الفنانين أحمد ومحمد عدوية.

اليوم سنطرح أغنية «علي وضعنا».

يواصل تصوير مسلسله الجديد «العمدة» الذي من المقرر عرضه برمضان المقبل.

وقال عن 2022: «اللي فات بلطي واللي جاي جمبري».

«كنت أقعد مع صحابي بالقرب من قصر بمنطقة المنيب في الجيزة لمتابعة احتفالات رأس السنة».

ملابس محمد رمضان

ملابسه في حفلاته المختلفة غرضها «الشو» لكن لبسي في الحقيقة عادي وبسيط.

أقتنع بالمثل «كل ما يعجبك والبس اللي يعجب الناس».

أغرب بدلة ارتدتها طيلة مشواري الفني تعود لتجار الألماس في السنغال.

كنت أحلم بالجلوس مع أحد أهم الإعلاميين يقص عليه تاريخ حياته.

أفضل موهوب

حصلت على أفضل موهوب على مستوى الجمهورية في مسرح المدرسة في الصف الأول الثانوي.

قابلت المخرجين الكبار في وسط البلد، ودخلتها عمارة عمارة لكي أبحث عن مكاتب الممثلين.

دخلت مكتب شرائط الكاسيت، وكان في إيدي كوز الذرة وتخيلته جائزة الأوسكار.

عمري ما قلت إني نجحت بالصدفة.. ولم أتنصل ممن ساعدوني.

نجحت في تقليد الكثير من النجوم منهم الفنان عادل إمام والفنان أحمد زكي.

ممثل من ممثلين زمان كان له بصمة وطريقة ولحن أزاي هيقول الجملة.