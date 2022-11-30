«الأوسكار» تلغي قرار العام الماضي بعدم بث بعض الجوائز على الهواء: «سنذيعها جميعا»

تغيرات جديدة يشهدها حفل توزيع جوائز الأوسكار في نسخته الـ 95، المقرر إقامتها يوم 12 مارس المقبل على مسرح «دولبي» في لوس أنجلوس، وقال بيل كرامر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، إنّه سيتم الإعلان عن الفائزين في جميع فئات الجوائز الـ23 على الهواء مباشرة، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وأضاف«كرامر»: «أستطيع تأكيد أنه سيتم تضمين جميع الفئات في البث المباشر»، وذلك بعد حالة الغضب التي سيطرت على صناع السينما العام الماضي بسبب قرار عدم الإعلان عن الفائزين في 8 فئات جوائز خلال البث التليفزيوني الرئيسي في الحفل، وتصوير الفائزين قبل الحفل والإعلان عنه في مقطع فيديو مسجل مسبقا خلال الحفل.

وكانت فئات الجوائز المقتطعة من الحفل المباشر، الموسيقى التصويرية، الماكياج وتصفيف الشعر، الأفلام الوثائقية القصيرة، المونتاج، وتصميم الإنتاج، والرسوم المتحركة القصيرة، والحركة الحية القصيرة والصوت.

«كرامر»: نتمنى تقديم عرض يحتفي بجميع عناصر صناعة الأفلام

وتابع الرئيس التنفيذي لأكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، «نحن ملتزمون بتقديم عرض يحتفي بالحرفيين والفنون والعلوم والطبيعة التعاونية لصناعة الأفلام، هذه هي مهمة الأكاديمية إلى حد كبير، وآمل جدًا تقديم عرض يحتفي بجميع عناصر صناعة الأفلام بطريقة مسلية وجذابة».

جيمي كيميل يعود لتقديم حفل جوائز أوسكار 2023

وحول عودة جيمي كيميل لاستضافة حفل توزيع جوائز الأوسكار للمرة الثالثة، قال «كرامر» إنه كان متحمسًا لاستعادة «كيميل»، موضحًا: «أحب أن يكون مقدم الحفل على دراية بآليات البث التلفزيوني المباشر، أعتقد أن هذا أمر بالغ الأهمية، كل ما سأقوله الآن هو أن الذكرى السنوية الخامسة والتسعين لتأسيس الأوسكار مهمة للغاية بالنسبة لنا، أعتقد أننا قادرون على الاحتفال بإرثنا».