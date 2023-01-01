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الخارجية الأمريكية: نتطلع إلى مزيد من التعاون مع شركائنا في الخليج

كتب:

أ ش أ
12:45 م | الأحد 01 يناير 2023
مجلس التعاون الخليجي

مجلس التعاون الخليجي

أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، صامويل وربيرج، أن الولايات المتحدة تتطلع لأن يحمل العام الجديد المزيد من علاقات التعاون مع الشركاء في منطقة الخليج .

وقال وربيرج، في تصريحات خاصة لقناة «الحرة» الأمريكية، إن «العديد من المصالح المشتركة تجمع الولايات المتحدة بدول الخليج، خاصة تلك المتعلقة بالأمن والاقتصاد والثقافة».

تنسيق الجهود المشتركة

وأضاف: «نحن نتوقع الاستمرار في تنسيق الجهود المشتركة مع دول الخليج»، مشيرا إلى أن «هناك تحديات مشتركة تجمع الولايات المتحدة والدول الأوروبية ودول الخليج، وتؤثر على اقتصادنا منها فيروس كورونا والأزمة الأوكرانية».

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