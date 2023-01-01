محمد حماقي يروي كواليس لقائه الأول مع محمد منير: طلب مني أغني عشان يسمعني

روى الفنان محمد حماقي، مواقف جمعته مع الكينج محمد منير، قائلا إنه كان يحضر فرح صديقة في محافظة الأقصر بعد طرح أول ألبوم خاص به، ثم بدأ الغناء في هذا الفرح وخلال الأغنية الثانية التي كان يؤديها دخل المطرب محمد منير لأنه كان من ضمن المعازيم.

وأضاف محمد حماقي خلال لقاء في برنامج «صاحبة السعادة» المذاع علي قناة «cbc»، وتقدمه الفنانة القديرة إسعاد يونس، أن محمد منير توجه للمسرح حتى يغني خلال هذا الفرح مع، وبالفعل غنى معه، ثم طلب الكينج منه أن يغني بمفرده حتى يستمع إليه جيدا.

وأفاد محمد حماقي بأنه أدى أغنية «المدينة» للكينج، وعند البدء فيها جلس محمد منير على سلم المسرح وأكمل الغناء حتى انتهت الأغنية وذهب محمد منير بعيدا عن المسرح.

وأوضح محمد حماقي أنه قابل الكينج محمد منير في فرح آخر بعد مدة، وعند خروجه من الفرح أمسك بيده وقال له: «حماقي.. المدينة أمانة».