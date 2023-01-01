محمد حماقي: نزلت عمرو مصطفى من بيته بالبيجامة عشان يلحن «أحلى حاجة فيكي»

حل الفنان محمد حماقي ضيفا في برنامج «صاحبة السعادة»، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الفنانة القديرة إسعاد يونس، للكشف عن العديد من الأسرار الخاصة بحياته الشخصية والفنية.

وشاركت الإعلامية إسعاد يونس الفنان محمد حماقي في الاحتفال بالعام الجديد على مسرح البرنامج في أغنية «قادرين نعملها» بطريقة مختلفة.

ولفت إلى أن عمرو مصطفى شخص مُتعب وغير سلس، مشيرا إلى أنهما صديقان منذ زمن.

وأضاف أنه أخذ عمرو مصطفى من مدينة نصر للمهندسين بملابس النوم «البيجامة» حتى يلحن أغنية «أحلى حاجة فيكي» لينتهي من الألبوم، موضحا أن قصة هذه الأغنية كانت غريبة وغير مفهومة في البداية.