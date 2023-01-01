محمد حماقي: كتير بحب أكون طبيعي وراحتي.. مش المطرب المشهور

كشف النجم محمد حماقي عن جانب من حياته الشخصية، قائلا: «بحكم الشغل، والمجهود الذي نبذله في العمل، يوجد وقت لا أرغب فيه بأن أكون محمد حماقي المغني، لأن غصب عني وأنا خارج البيت طول الوقت أكون محمد حماقي المغني، ويقابل الناس طول الوقت بهذا الوجه».

وأضاف محمد حماقي خلال لقائه مع الإعلامية إسعاد يونس، ببرنامج «صاحبة السعادة»، المذاع على قناة «dmc»، أنه على قدر المستطاع يرغب في أن يكون محمد حماقي الذي يكون على طبيعته ويتصرف على راحته، نظرا لأن ضغوط الشغل كثيرة.

حماقي: بره البيت بعمل اللي يريح الناس

وأضاف: «أنا بره البيت بعمل اللي يريح الناس، لكن فى البيت بعمل اللي يريحني أنا»، متابعا: «وأنا بره البيت مهما كنت تعبان أو متضايق، وأي حد من الجمهور طلب يتصور أو يتكلم معايا، مش هقدر أرفض».

ويحل الفنان محمد حماقي ضيفًا في حلقة اليوم من برنامج «صاحبة السعادة»، مع الفنانة إسعاد يونس عبر شاشة قناة «dmc» تأتي الحلقة ضمن الاحتفالات بالعام الجديد 2023 .