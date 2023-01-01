محمد حماقي: والدتي صوتها حلو وكانت بتغني مظبوط.. وأبي كان يدعمني

كشف النجم محمد حماقي، خلال استضافته في برنامج صاحبة السعادة، والذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس ويذاع على قناة DMC، أن والدته كان «صوتها حلو، وبتغني مظبوط.. ووالدي أيضا».

وأضاف محمد حماقي أن والده وافق على مشوار الغناء، وبعد نزول ألبومه الأول قال له إنه سعيد بما وصل له لأنه كان يخشى أنه يسير في طريق لا يصل فيه لشيء أو من أن يكون موهوما ولا يحمل بصمة مختلفة.

وأشار محمد حماقي إلى أن والده تلقى مكالمة من صديق له لم يكن يعلم عنه شيئا منذ 15 عاما، وأخبره أن ابنته تحب مطربا اسمه محمد حماقي وتعلق صورته على الحائط، وكان يريد منه أن يعرف ما إذا كان محمد حماقي من العائلة أم لا.

وعن تأثير والده في حياته قال: «أبي كان يوجهني طيلة الوقت، وكان يريد أن أصبح أنا وليس نسخة منه، كل ذلك في إطار محدد، فعندما قررت لعب الكرة لم يمانع، وفي الثانوية العامة عندما طلبت منه أن تكون أول رغبة تربية موسيقية فوجئ للغاية، وحاول إقناعي بأن ألتحق بأي كلية أخرى وتكون الموسيقى بجانبها فرفضت، والتحقت بالفعل بالكلية».