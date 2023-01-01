أمطار غزيرة تضرب الإسكندرية في أول أيام 2023.. ونصائح لمواجهة تقلبات الطقس

ضربت الأمطار الغزيرة مدينة الإسكندرية منذ فجر اليوم الأحد، أول أيام العام الجديد 2023، وتوقفت لساعات قليلة ثم عادت مع ظهر اليوم لتضرب مناطق عدة في المدينة الساحلية، وبالتحديد أحياء المنتزه شرق الإسكندرية.

وشهد طقس الإسكندرية اليوم الأحد، أجواء شتوية شديدة البرودة، ما يهدد استمرار احتفالات الكريسماس، نظراً لكونها وصلت إلى نسبة 50%، بحسب هيئة الأرصاد الجوية، وهي النسبة الأعلى منذ نوة الفضية الصغرى، ما يجعلها بداية ممطرة.

أجواء باردة في ثالث أيام نوة رأس السنة

وتعيش عروس البحر الأبيض المتوسط أجواء باردة بسبب انخفاض درجات الحرارة مع طقس الإسكندرية اليوم الأول من العام الجديد، مع توجيه نصائح من محافظة الإسكندرية بضرورة أخذ الحذر وارتداء ملابس ثقيلة في ثالث أيام نوة رأس السنة التي تضرب عروس البحر الأبيض المتوسط.

طوارئ مع أول أيام السنة بسبب طقس الإسكندرية

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم الأحد يشهد أمطارا متوسطة في أول أيام العام الجديد، وتزداد مع تقدم ساعات النهار على فترات متقطعة بنسبة حدث 50% تقريبا، ما تبعه إعلان شركة الصرف الصحي حالة الطوارئ لرفع أي تراكمات مياه مع تحذير بعدم النزول إلى الشوارع إلا للضرورة القصوى.

طقس الإسكندرية ممطر في أول أيام 2023

ويشهد طقس الإسكندرية في أول أيام 2023، انخفاض درجات الحرارة، حيث تسجل العظمى 19 درجة مئوية، والصغرى 13 درجة، مع سرعة رياح 50 كيلو مترا في الساعة، الأمر الذي يتبعه ضرورة ارتداء ملابس ثقيلة.

ارتفاع الأمواج مع طقس الإسكندرية اليوم

وترتفع أمواج الإسكندرية مجددا مع ثالث أيام نوة رأس السنة اليوم، حيث تتراوح بين 2 إلى 2.5 متر، ما يتبعه تحذير من نزول المياه واقتصار احتفالات الكريسماس على الجلوس على الشواطئ بحسب الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية.