بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي وتروسيكل بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل، بالقرب من كوبري نعمة على طريق الإمام الحسيني بمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، ونُقل المصابون إلى مستشفى الدلنجات المركزي لعمل الإسعافات الأولية، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة الدلنجات، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وتروسيكل، ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وجار عمل الفحوصات الطبية، وتحرير محضر بالواقعة.

أسماء مصابي حادث التصادم

بالانتقال والفحص تبين إصابة «سحرخ. ش»، 23 سنة، مقيمة الدلنجات، مصابة باشتباه كسر بمفصل الكتف، و«أحمد ا.م»، 12 سنة، مقيم الدلنجات، مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمنى، و«آية م.م.ق»، 21 سنة، مقيمة الدلنجات، مصابة باشتباه قطع بغضروف الأذن الوسطى.

وتم نقل مصابي الحادث إلى مستشفى الدلنجات المركزي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وتحرر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الحادث.