بشرى لمرض الإيدز.. «الأدوية الأمريكية» توافق على حقن جديدة تمنع تكاثر الفيروس

أعلنت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية الموافقة على حقن جديدة لفيروس «الإيدز» تحمل اسم «صنلينكا» وسيتمكن الأفراد من أخذها في مرات أقل في اليوم وهذه الحقن ستلعب دورا مهما في ظل عدم استجابة البعض للأدوية السابقة التي تعمل على تقليل مهاجمة الفيروس لكرات الدم البيضاء.

خفض نسبة الفيروس في الجسم

وأوضح موقع «ميدكال إكسبريس»، أن الدواء طورته شركة جيلياد وسيكون الأول من نوعه الذي يعمل على تثبيط الكبسيد، وتعمل على منع غلاف البروتين أو منع تكاثر الفيروس وخفض الحمل الفيروسي، وهذا يعطل مراحل حياة الفيروس، وحقق الدواء الجديد نجاح بنسبة 83% بعد تجربته على عدد من المرضى.

دواء الأول من نوعه

ويعد هذا الدواء هو الأول من نوعه يتم تقديمه من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية المكتسبة، وهذا العقار دواء مضاد لفيروسات القهقرية ويقلل انتشار الفيروس في الجسم، ويبدأ علاج الإيدز عن طريق تناول أقرص ثم حقن مستمرة كل 6 أشهر من أجل تقليل أعداد الفيروس في الجسم.