«ماري ومارينا».. أم وابنتها تصنعان «مزود الميلاد» من الكروشيه والورق

جينات فنية من الأم إلى ابنتها، الأم تمسك الخيط لتحوله إلى قطع فنية صغيرة تزين بها شجرة الكريسماس، وبجوارها ابنتها تصنع زينة من الورق لتحتفلان سويا برأس السنة عبر إبداعهما الخاص.

فداخل منزلهما في منطقة سيدي بشر بالإسكندرية، تجلس ماري كمال، امرأة خمسينية، بجوارها مارينا أندراوس، ابنتها صاحبة الـ34 سنة، مهندسة مدنية، يصنعان مجسمات الكريسماس من الكروشيه والورق احتفالا برأس السنة وتزيين منزلهما بأقل تكلفة ممكنة.

صناعة مزود ميلاد المسيح من الكروشيه

«من زمان وأنا بحب الكروشيه وصنعت منه مجسمات كثيرة لحد ما قررت أخصص جزء منه لزينة شجرة الكريسماس وصنع مجسمات مزود ميلاد المسيح اللي بيكون في كل بيت» هكذا تحدثت «ماري» عن عملها الفني.

السيدة السكندرية تنسج من الخيط أشكالا فنية دون الاستعانة بـ«إبرة» لمهارتها الكبرى: «الكروشيه بقى جزء مني فبقى الموضوع سلس بالنسبة لي، أول شكل بيكون صعب لكن بعد كدا باقي النسخ بتكون سهلة».

تزيين شجرة الكريسماس من الكروشيه

استطاعت «ماري» أن تصنع مجسمات مزود الميلاد، وبابا نويل والملاك و«الايس مان» وكرات شجرة الكريسماس من خيوط الكروشيه، لتزين شجرة منزلها التي تجاوزت الـ2 متر، وذلك على مدار السنوات الماضية: «عشان أقدر أعمل كل المجسمات دي أخدت سنين، لكن الكروشيه فيه ميزة أنه يتغسل ويرجع جديد زي الأول».

من الأم إلى الابنة.. الإبداع مستمر

ذلك الإبداع الفني لدى الأم قد ساهم في تشكيل شخصية ابنتها «مارينا» التي عشقت تفاصيل «الهاند ميد» واستغلت دراستها الهندسية فقررت اقتحام عالم صنع المجسمات من الورق: «حبيت صنع المجسمات من الورق بالأخص أنه محتاج دقة هندسية ومقاسات محددة عشان كدا لقيت نفسي فيه».

وأضافت «مارينا» لـ«الوطن»، أنها استطاعت صنع رسائل الكريسماس من الورق عبر تقطيع مجسمات «3D» على هيئة الشجرة بداخل الرسائل لتكون هدية تذكارية بها روح من يصنعها بالإضافة إلى كلمات المحبة التي يمكن كتابتها في الرسالة.

مزود الميلاد من الورق

وأوضحت أن صنع هدايا الكريسماس من الورق غير مكلفة في ظل ارتفاع الأسعار عالميا، لذا فهو بديل مميز لأي شخص في تلك الآونة، بالإضافة إلى قدرة أي شخص أن يضع بصمته في تلك الهدية.

ولفتت إلى أنها تمكنت من صنع «مزود الميلاد» عبر قطع ورق قطع بشكل «سلويت» ويضع خلفها إضاءة تزينها فيصبح المجسم جميل وبأقل الأسعار.