أسعار هدايا الكريسماس بسوهاج «على قد الإيد».. شيكولاتة وورد تبدأ بـ3 جنيهات

يحتفل مواطنو سوهاج، اليوم السبت، بليلة رأس السنة لينتهي عام 2022 ويبدأ عام 2023، بالعديد من الطقوس أهمها الخروج للتنزه، وتقديم هدايا ليلة الميلاد المميزة بصورة بابا نويل «سانتا كلوز» ومتعلقاته من الزلاجة الثلجية والثلج والوعل ومشروبات ليلة الميلاد، لتنتشر تلك الصور على الهدايا، التى ملأت أسواق سوهاج.

بوكس رأس السنة

تنشر «الوطن» أسعار هدايا رأس السنة بمحافظة سوهاج وفقا لعلاء عمر، تاجر جملة، لـ«الوطن» الذى أوضح أنه يبدأ طرح هدايا عيد الميلاد منذ بداية سبتمبر وتبلغ ذروة الموسم بليلة رأس السنة، وقد انتشر هذا العام «بوكس رأس السنة» ويضم بابا نويل وشيكولاتة وقطع ملابس صوفية.

أسعار هدايا عيد الميلاد

-الشيكولاتة: انتشرت شيكولاتة الكريسماس المجسمة لبابا نويل ومتعلقاته داخل سوهاج بسعر 10 جنيهات للثلاث قطع و3 جنيهات ونصف للقطعة الواحدة.

بابا نويل هدية الميلاد الأشهر

- بابا نويل: يتنوع بابا نويل بين الدمى القطنية أو المجسمات الخشبية أو البلاستيكية وتختلف أسعاره وفقا لحجمه بداية من 5 جنيهات لتصميم الصغير والذي عادة ما يكون ميدالية أو تعليقة لشجرة عيد الميلاد وصولا إلى 150 جنيها سعر الدمى متوسطة الحجم.

سعر الورود 10 جنيهات

- شجرة عيد الميلاد: يبدأ سعرها من 20 جنيها.

- شرابات عيد الميلاد: يبدأ سعرها من 15 جنيها .

-الورود: الورد الأحمر يبدأ سعر الوردة بـ10 جنيهات.