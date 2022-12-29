«رانيا» تصنع هدايا الكريسماس من مخلفات البلاستيك: ضربت عصفورين بحجر

تأثير قمة المناخ الذي احتضنته مصر خلال نوفمبر الماضي، مستمر على نفوس المصريين، منهم رانيا نسيم، السيدة السكندرية التي اتخذت من الكريسماس الجاري فرصة لتنفيذ توصيات المؤتمر بالاهتمام بإعادة تدوير المخلفات البلاستيكية، حفاظا على البيئة، وهو ما قد كان بتحويل زجاجات واكواب بلاستيكية إلى مجسمات بابا نويل.

السيدة السكندرية التي اعتادت على تحويل مخلفات البيئة إلى هدايا عبر إعادة التدوير، لتطور نفسها عام تلو الآخر، نجحت هذا العام في تقديم عشرات المجسمات المختلفة من البلاستيك القديم وعجين الورق وجذوع الشجر المهملة، لتضيف لمسة فنية فتصبح مجسمات الكريسماس.

تحويل الزجاجات إلى هدايا الكريسماس

«حولت أزايز المياه البلاستيكية لشوز بابا نويل، وجذع شجر قديم أخدته ودهنته وبقى شجرة كريسماس».. هكذا بدأت رانيا شرحها لمجسمات هذا العام، والتي امتلئت صالة منزلها بها، في منطقة سيدي بشر بالإسكندرية، لافتة إلى أنها زادت من مجسمات هذا العام تماشيا مع توصيات قمة المناخ، حفاظا على البيئة.

صنع شجرة الكريسماس من ماسورة قديمة

وأضافت في حديثها مع «الوطن»، أنها استغلت ماسورة كرتون قديمة لديها وزيّنتها وصنعت منها ما يشبه شجرة الكريسماس، بالإضافة إلى جذع شجرة مهملة، ناهيك عن استخدام زجاجات المياه تقطيعها ووضعها بشكل مجاور وتزيينها بقماش أحمر، لافتة إلى أنه يمكن وضعها كزينة أو استغلالها مثل «بونبونيرة» يتم وضع الحلوى داخلها.

مجسمات الكريسماس بالكرتون

وأشارت الفتاة إلى صنعها مجسمات من عجينة الورقة لتزيين الشجرة، بالإضافة إلى افرخ الكرتون، مؤكدة أنها تقدم تلك المجسمات هدايا للجيران والأصدقاء احتفالا بالكريسماس: «نبقى ضربنا عصافير كتير بحجر، اتخلصنا من المخلفات وصنعنا مجسمات حلوة بأقل تكلفة وصنعنا محبة مع غيرنا».