نائب رئيس جامعة الزقازيق يشدد على تهيئة المناخ المناسب للطلاب أثناء الامتحانات

تفقد الدكتور عاطف حسين، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الأحد، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول 2022 - 2023، وذلك بكلية التجارة، ورافقه الدكتور هلال عفيفي، عميد كلية التجارة، والوكلاء وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية، وذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق.

نائب رئيس جامعة الزقازيق يتفقد الامتحانات

وتابع نائب رئيس جامعة الزقازيق الدكتور عاطف حسين، خلال جولته، سير أعمال الامتحانات في مختلف اللجان طبقا للوائح، مؤكدا أهمية تذليل العقبات التي قد تواجه الطلاب خلال الامتحانات.

تهيئة المناخ المناسب للطلاب

وأكد نائب رئيس الجامعة أن الجامعة اتخذت حزمة من الإجراءات والتدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات اللوجستية للطلاب لتوفير سبل الراحة للممتحنين، وتوفير قاعات كبيرة لتستوعب أعداد الطلاب، وإعداد اللجان للطلاب من ذوي القدرات الخاصة ووجود مساعدين لهم، وتوفير سيارات الإسعاف.

وفي ختام الجولة، أشاد نائب رئيس الجامعة بالتزام الطلاب بتنفيذ التعليمات التي أقرتها الجامعة من خلال الحضور الباكر طبقا للمواعيد المحددة ومنع التجمعات والتزاحم قبل وبعد الامتحانات إلى جانب الإجراءات الأخرى.