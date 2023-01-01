رامي رضوان يهنئ دنيا سمير غانم بعيد ميلادها: ناجحة وسعيدة دائما

حرص الإعلامي رامي رضوان على تهنئة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم بعيد ميلادها، والذي تحتفل به اليوم الأحد، وذلك من خلال كلمات خاصة شاركها مع الجمهور عبر صفحته الخاصة.

وشارك رامي رضوان جمهوره بصورة له مع دنيا سمير غانم، عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، وعلق عليها قائلا «كل سنة وانتِ طيبة حبيبتي، ودايما ناجحة وسعيدة، وحب الناس لكِ يكبر أكتر وأكتر».

رامي رضوان يمازح بيومي فؤاد

مازح «رضوان» الفنان بيومي فؤاد بسبب تواجده على بوستر مسرحية «أنستونا» في الصورة التي شاركها مع الجمهور، قائلا «حتى الصور مش بتفوتها حبيبنا اللي محلي الصورة والله».

يُذكر أن الفنانة دنيا سمير غانم تواصل خلال هذه الفترة عرض مسرحيتها الجديدة «أنستونا»، والتى تشارك من خلالها بجانب عدد كبير من الفنانين، منهم بيومي فؤاد وسامي مغاورى وكريم عفيفي وبسنت صيام وعدد آخر من الفنانين، وهي من تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب وإخراج خالد جلال.