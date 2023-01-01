أسعار البنزين العالمية تودع 2022 بارتفاع 6%.. وتوقعات باستمرار الزيادة

ارتفعت العقود الآجلة للبنزين عند حوالي 2.3 دولار للجالون في نهاية عام 2022، أعلى بنسبة 6% تقريبًا منذ بداية العام، حيث أثار الغزو الروسي لأوكرانيا ارتفاعاً في جميع سلع الطاقة ذات الصلة في النصف الأول من العام، ومع ذلك، لا تزال أسعار البنزين أكثر من 42% دون المستويات القياسية البالغة 4.1 دولار التي سجلتها في يونيو الماضي، متأثرة بإطلاق النفط من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي، والمخاوف بشأن اقتراب الركود وتجدد الإغلاق في الصين.

%5 زيادة في الإنتاج

وزادت الشركات الأمريكية إنتاجها بنسبة 4 - 5% عن العام الماضي، وتتوقع وزارة الطاقة معدل زيادة مماثل في عام 2023، وبالنظر إلى المستقبل، تتوقع وزارة الطاقة الأمريكية أن ينخفض ​​متوسط ​​سعر التجزئة للبنزين إلى 3.61 دولار للجالون في عام 2023 من 4.02 دولار في 2022.

توقعات البنزين في عام 2023

تاريخياً، وصل البنزين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 4.33 دولار للجالون في يونيو من عام 2022، ومن المتوقع أن يتداول البنزين عند 2.59 دولار أمريكي للجالون بنهاية الربع (أكتوبر – مارس 2023)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية «Trading Economic» على أن يتم التداول عند 2.92 دولار للجالون في غضون 12 شهرًا.