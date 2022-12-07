خبير سيارات: ضرورة ملء «التانك» بكمية كافية من البنزين قبل القيادة

قال معتز عاطف، خبير سيارات، إن أغلب المشكلات التي فيها سائقي السيارات هي القيادة دون بنزين كافي، إذ تعمل على إفساد صلاحية «الطرمبة»، لذا من الضروري الاهتمام بالنوع المستخدم من البنزين، ولا بد من عدم ترك «التانك» فارغا لفترة طويلة إذ يساعد ذلك على زيادة الرواسب والشوائب.

مشكلات الرشاشات دائما ما تكون بسبب شوائب البنزين

وأضاف خبير السيارات، خلال مداخلة هاتفية له لبرنامج «8 الصبح»، المذاع على فضائية «DMC»، مع الإعلامية آية جمال الدين، وداليا أشرف، أنه يوجد أنواع مختلفة من الرشاشات، والتي تضخ البنزين إلى ماتور السيارة، موضحا أنها دائما ما تكون بسبب شوائب البنزين والتي تمر من خلال الفلتر الخاص بالسيارة ، بالإضافة إلى أنه من المفترض أن يدخل البنزين إلى الماتور، مع حرقه مع «البوجيهات» لينتج منه الطاقة التي تحرك الماتور.

وتابع أنه من خلال لمبة «CHEK IN»، والتي توجد في السيارات الحديثة تعتبر خطيرة وتسبب بعض الأضرار للسيارة، مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالإضاءة التي تصدر منها، والتي قد تعني أنه يوجد خلل في السيارة.

سبب حرق ماتور السيارة

وأشار خبير السيارات، إلى أن السبب الأكبر في حرق ماتور السيارة عدم وضع كمية كافية من البنزين، موضحا أنه من الضروري أن يكون البنزين في تانك السيارة فوق النصف وليس أقل من ذلك، وبالتالي ذلك يساهم بشكل كبير في الحفاظ على صلاحية ماتور السيارة لأطول فترة ممكنة.

ومن جهته، أضاف أن جميع السيارات الحديثة التي يوجد بها تكنولوجيا حساسة وموتور صغير، تتعرض بشكل كبير لعدد من المشكلات، موضحا أن «الكربراتير» الشبيه بنظام الرشاشات قديم وبدائي، لم يعد موجودا في السيارات الجديدة حاليا.

وأشار إلى أنه إذا وجد خلل في فلتر الهواء، يصبح هناك خلل في نظام السيارة، إذ أن كمية الهواء القليلة التي تدخل إلى الفلتر قد تسبب مشكلات كبيرة أيضا.