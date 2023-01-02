أسعار الفاكهة في أسواق الجملة ومحال التجزئة اليوم

استقرار واضح تشهده أسعار الفاكهة، وسط توافر جميع أصناف الفاكهة الشتوية في أسواق الجملة ومحال التجزئة دون نقص في المعروض، ووفقًا لجولة أجرتها «الوطن»، في الأسواق، سجّلت الفاكهة اليوم أسعارا متوازنة بفارق ربح بسيط بين محال التجزئة والجملة.

أسعار الفاكهة في سوق العبور

وسجل سعر كيلو البرتقال سعر تراوح بين 5 و7 جنيهات، والتفاح بين 17 و20 جنيها، والبرتقال السكري بين 4 و6 جنيهات، والبلح الرملي بين 4 و6 جنيهات، والبرتقال اليوسفي بين 4 و7 جنيهات، القشطة البلدي بين 10 و16 جنيهًا، وتراوح سعر الكنتالوب بين 6 و8 جنيهات، وسعر الجوافة بين 6 و7 جنيهات، والعنب الأحمر بين 6 و8 جنيهات.

أسعار الفاكهة في السوق المحلية

وتراوح سعر كيلو الفراولة بين 15-20 جنيها، التفاح المستورد بين 28 و35 جنيهًا، البلح الأحمر بين 8 و12 جنيهات، الموز بين 12 و15 جنيها، البرتقال البلدي 7 جنيهات، اليوسفي بين 10 جنيهات، الجوافة بين 15 جنيهًا، الرمان بين 12و15 جنيهًا، البرتقال بين 6.5 جنيه و8 جنيهات.