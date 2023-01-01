المفوضية الأوروبية تعتمد علاجا لسرطان البروستات.. ابتكره أطباء التشيك

أعلنت المفوضية الأوروبية، موافقتها على علاج جديد لسرطان البروستات في المراحل المتقدمة، طوره أطباء من دولة التشيك، إذ استخدموا الطباعة ثلاثية الأبعاد في عمليات زرع العظام.

علاج مراحل متقدمة من السرطان

الدواء الجديد يسمى «بلوفيكتو» Pluvicto، وهو عبارة عن محلول ويستخدم لعلاج المراحل المتقدمة من السرطان ومخصص للمرض الذين لم تفلح معهم العلاجات الأخرى، بحسب موقع «إيدنز دوت التشيك».

إجراء اختبارات سريرية

تم إجراء الاختبارات السريرية في قسم الطب النووي بالمستشفى الجامعي بمدينة أولوموك شمال شرق التشيك، ولكن لم يتم الإعلان عن موعد البداية في الإنتاج ليتم طرحه في السوق.

ويعد هذا الاكتشاف الأول من نوعه في بلدان أوروبا الوسطى والشرقية، وتم زراعة عظام اصطناعية مطبوعة على طابعة ثلاثية الأبعاد وتم استبدال فيه عظام الكاحل.