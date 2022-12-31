أخبار أوروبا: موجة إنفلونزا طيور في التشيك.. وحظر حفلات «هذيان» بإيطاليا

شهدت دولتا التشيك وإيطاليا، خلال 24 ساعة الماضية، حدثان مهمان، تمثل الأول في تسجيل سلطات براج موجة إصابات بإنفلونزا الطيور غربي البلاد، والثاني حظر الحكومة في روما تنظيم حفلات الهذيان دون تصريح.

شركة «الدواجن التشيكية» تستعد للتخلص من الدجاج

وسجلت السلطات في التشيك، موجة إصابات بإنفلونزا الطيور «إتش 5 إن 1»، أكبر انتشار للمرض في الجمهورية في مزرعة للدواجن بقرية «برود ناد تيشو»، في منطقة «تاشوف» غربي البلاد، وأشار التلفزيون التشيكي، إلى احتفاظ شركة «الدواجن التشيكية» بـ742 ألف دجاجة بياضة في 3 ورش عمل، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وتستعد شركة «الدواجن التشيكية» حاليا للتخلص من الدجاج، فيما ستنشئ السلطات مناطق مغلقة حول تفشي إنفلونزا الطيور مع إدخال تدابير بيطرية خاصة. وأشارت وسائل إعلام إلى أنه من المحتمل بدء إعدام الدواجن بعد عطلة نهاية الأسبوع.

منظمو الحفلات يواجهون أحكاما بالسجن من 3 إلى 10 سنوات

وفي إيطاليا، أعلنت روما حظر تنظيم حفلات «الهذيان» وغيرها من الأحداث الموسيقية دون تصريح، وإلا سيقع المسؤولون عنها تحت طائلة الغرامات، أو السجن.

ووقع الرئيس الإيطالي، سيرجيو ماتاريلا، مساء أمس الجمعة، قانون حظر تنظيم حفلات «الهذيان»، بعد إقرار البرلمان مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة اليمينية المتطرفة برئاسةجورجيا ميلوني، بعد جلسة صاخبة.

وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، وحكومتها، إنهما يريدان اتخاذ إجراءات صارمة ضد المناسبات غير المشروعة، فيما يواجه منظمو الحفلات أحكاما بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامات تصل إلى 10 آلاف يورو «10 آلاف و700 دولار».