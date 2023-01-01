أفضل دعاء للعام الجديد 2023.. اللهم سنة خفيفة بلا أوجاع وهموم

مع بداية كل عام جديد، يبدأ المسلمون في الدعاء إلى الله طلبا في النجاح والتوفيق وطمعا في ستره وفضله، ومع انتهاء سنة 2022 وحلول السنة الجديد 2023، كثر البحث عن أفضل دعاء للعام الجديد يمكن التوسل إلى الله به مع دخول العام الميلادي وفي أول أيامه.

أفضل دعاء للعام الجديد

ولعل أفضل دعاء للعام الجديد ما قاله الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر لـ«الوطن»، من أجل استقبال العام الجديد بنفوس راضية وقلوب مستبشرة، وقال داعيا: «اللهم عاما جديدا بلا أوجاع بلا فقد بلا هموم، وسنة خفيفة لطيفة سنة تتغير فيها أقدارنا إلى ما نتمنى، اللهم اجعل السنة الجديدة سنة خير ومحبة وسلام لأمتنا العربية والإسلامية تمنياتي للجميع عام جديد مليئ بالنجاح والعافية والسعادة، اللهم في بداية هذه السنة نسألك فرجا لجميع همومنا وتحقيقا لآمالنا واستجابة لجميع دعواتنا وشفاء لمرضانا ورحمة لمواتنا، اللهم اغفر لنا ذنوب فعلناها في عام مضى واصلح نفوسنا واسترنا واكرمنا في العام الجديد واجعله بداية هداية ونور وسرور وفرج».

وأضاف عن أفضل دعاء للعام الجديد: «اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا، وغدنا خيرا يومنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجعلها بداية فرح ونهاية كل هم يارب أستودعناك أمهاتنا وآبائنا وكل أحبتنا وأيامنا المقبلة، فأجعلھا حامله الخير والفرح والتوفيق يارب العالمين».

تعرف على أفضل دعاء للعام الجديد

واستكمل: «اللهم ما قسمت في هذا السنة من خير وبركة، وسعادة، وسعة رزق، واستجابة دعاء فأجعل لنا ووالدينا منه أوفر الحظ، اللهم اجعله عام خير وبركة اجعله بداية الإنجاز وتحقيق الأهداف، وارزقنا فيه الخير والفلاح والنجاح وصلاح القلب والنفس والحال، واجعل عامنا الجديد عام خير وأمن وبداية نهضة للأمة الإسلامية والعربية، وحقق في هذا العام كل أمانينا وزد في إيماننا واعنا على طاعتك ووفقنا يارب واصلح قلوبنا وحقق أحلامنا، واكتب لعائلاتنا وأحبتنا خير الأقدار في بداية 2023 واجعلهم في ودائعك يا من لا تضيع ودائعه».