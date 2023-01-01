التفاصيل الكاملة لمبادرة عودة المسرح المدرسي «تقدر».. تنطلق 7 يناير

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق العرض المسرحي الغنائي «تقدر»، حيث ينطلق يومي 7 و8 يناير المقبل في إطار مبادرة إحياء المسرح المدرسي التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الثقافة وقنوات مدرستنا، وبرعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

موعد بدء العرض المسرحي الغنائي «تقدر»

كشف القائمون على العرض المسرحي الغنائي «تقدر» عن عرضه على القنوات الفضائية عقب إقامته بدار الأوبرا المصرية ضمن مبادرة وزارتي التربية والتعليم، والثقافة لإحياء المسرح المدرسي، بمشاركة عدد كبير من النجوم أبرزهم يسرا وكارول سماحة وأكرم حسني.

ومن جانبها، قالت مخرجة العمل بتول عرفة في بيان، أن المسرح له سحر خاص وحقيقى هو أبو الفنون، يكفى أن الفنان والمتلقى يأخذون الفعل ورد الفعل في نفس اللحظة وهذا هو سحر المسرح فهو والوسيلة الأكثر فاعلية لبناء الوعي والشخصية والنهوض بالمواهب.

نجوم العرض

ومن المقرر أن يشارك في العرض قائمة طويلة من النجوم، إلى جانب يسرا وكارول سماحة وأكرم حسني ومحمد فراج وحنان مطاوع، أسماء أبو اليزيد ومحمد الشرنوبي وأحمد الرافعي، فريق بلاك تيما، وكورال الشرق.

عرض «تقدر» تأليف مدحت العدل، وإخراج بتول عرفة، والعروض الموسيقية من ألحان إيهاب عبد الواحد وموسيقى ميشيل فاضل.