طرح أغنية «السهر والانبساط» لـ أكرم حسني وحميد الشاعري وهشام عباس (فيديو)

طرحت الشركة المنتجة لأغنية أكرم حسني الجديدة «السهر والانبساط»، التي يتعاون فيها مع هشام عباس وحميد الشاعري، منذ قليل، الأغنية، عبر قناتها على موقع الفيديوهات «يوتيوب».

تفاصيل أغنية «السهر والانبساط»

أغنية «السهر والانبساط»، تأليف أكرم حسني، ومنظم الموسيقى أحمد وحيد كنج.

وجاءت كلمات أغنية «السهر والانبساط» كالتالي:

السهر والانبساط

الطبلة وصوت الصاجات

جوز ولوز ومكسرات

بيخلوا القلب يرقص

الهيصة والاحتفال

والبنات حلوين جُمال

في دلع وفي دلال

ما تيلا بينا نرقص

السهر والانبساط

الطبلة وصوت الصاجات

جوز ولوز ومكسرات

بيخلوا القلب يرقص

الهيصة والاحتفال

والبنات حلوين جُمال

في دلع وفي دلال

ما تيلا بينا نرقص