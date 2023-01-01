«تعليم المنوفية» تناقش استعدادات امتحانات نصف العام 2023

عقد محمود الفولي، مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، اجتماعا بحضور طارق سعد، وكيل المديرية ومديري عموم الديوان ومديري الإدارات، للوقوف على استعدادات الامتحانات الفترة المقبلة.

الاستعداد لامتحانات نصف العام في المنوفية

ورحب وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بالحضور، وهنأهم بالعام الميلادي الجديد، ثم ناقش ضوابط واستعدادت الامتحانات للفصل الدراسي الأول بالمدارس.

وشدد وكيل «تعليم المنوفية» على عدة ضوابط لامتحانات نصف العام، أبرزها:

- التأكيد على أن أعمال الامتحانات تستوجب على الجميع التعاون والتكاتف لإنجاحها وإخراجها في أحسن صورة.

- مراعاة العامل النفسي للطلاب وأسرهم.

- الالتزام بمواصفات الورقة الامتحانية، وأن تغطي أسئلة الامتحان الأجزاء المقررة والتي تم تدريسها بالفعل.

- إنشاء غرفة عمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لمتابعة أي أحداث في اللجان الامتحانية من شأنها التأثير سلبا على سير العملية الامتحانية.

ضوابط امتحانات نصف العام في المنوفية

- أن تسير أعمال الامتحانات وفقا للقواعد والضوابط المنظمة لها

- التنسيق الكامل والمتكامل بين الجهات الأمنية المختلفة سواء المديرية أو الإدارة، كل فيما يخصه، لكي تقوم بدورها في إعمال شئونها مع جهات الأمن الأخرى للاختصاص.

- تأمين مقرات اللجان الامتحانية وتوفير وسائل الإطفاء أو الحماية من الحريق والمياه والرقابة على الدخول والخروج.

- تأمين أوراق الأسئلة والإجابة.

- التأكد من توفير تجهيزات اللجان الامتحانية ومتابعة ذلك بصفة مستمرة وشخصية من جانب مديري عموم الإدارات التعليمية.

- تكثيف الحماية الأمنية لتأمين جميع مقار الكنترولات وأماكن حفظ أوراق الأسئلة وأوراق الإجابة الخاصة بالطلاب مع تشديد الحراسة الليلية بالتنسيق مع الشرطة.

- ممنوع استخدام المحمول نهائيا داخل مقار اللجان وفقا للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018.

- الالتزام بتنفيذ نشرة الموانع والتأكيد على الالتزام بها وتنفيذها في جميع بنودها وتطبيقها وتعميمها على جميع أعضاء اللجان بالمدارس.

- ضرورة تنفيذ ما ورد من الوزارة من تعليمات وقرارات وكتب دورية بشأن أعمال الامتحانات.

- بالنسبة لامتحانات النقل لا بد من وجود متابع من الإدارة التعليمية لكل مدرسة طوال فترة أداء الامتحان وبتكليف خاص من مدير عام الإدارة.